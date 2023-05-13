الرافدين يعلن اتباع نظام الوثائق الإلكترونية بدلاً من المعاملات الورقية

2023/05/13 | 12:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت،

البدء بنظام الوثائق الالكترونية

لإلغاء معاملات صحة الصدور الورقية.



و

ذكر بيان للمصرف تلقته "المطلع"، إنه:

“تماشيا مع التوجيهات الحكومية في

مغادرة التعامل الورقي واعتما

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