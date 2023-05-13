الانواء الجوية: درجات الحرارة ستنخفض بدءا من يوم غد بعموم البلاد

2023/05/13 | 12:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

السبت، انخفاضا في درجات الحرارة بدءا

من يوم غد الأحد.





وذكر بيان للهيئة، أن "الحالة الجوية

المتوقعة للبلاد لهذا اليوم السبت، في

المنطقة الوسطى سيكون الطقس غائما

جزئ

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