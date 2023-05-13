2023/05/13 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، السبت، إلى مقر إقامته في لاهور بعد الإفراج عنه بكفالة إثر قرارات قضائية متضاربة وأعمال شغب في البلاد على مدى أيام.ووصل خان، إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمران خان يعود إلى مقر إقامته في لاهور المركز الخبري الوطني.

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