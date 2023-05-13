2023/05/13 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت ، القبض على مغتصب الأطفال في محافظة كركوك.وقال بيان للخلية تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه “استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وورود شكاوي من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بكمين محكم..



القبض على مغتصب الأطفال في كركوك المركز الخبري الوطني.

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