باعوا واشتروا بنا وفينا وعلينا – أحمد باسم القزاز

2023/05/13 | 13:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد باسم القزاز قاتلوهم بالنيابة، وبعد ذلك مدوا اليد ليلقوا المعونة، ثم حالفوهم وباتوا يُصدِّقونهم، جالسوهم حتى أقاموا صداقة معهم، بعد ان واعدوا الشباب بالراتب واقنعوهم بالشهادة حتى ازهقت ملايين الارواح وباتوا رمادا لتلك الحرب، وحين حكِموا صاروا يبحثون عن طريقة عمل (السينابون).هي مقاومة من ورق تستعمل حين الطلب، ويُعمل بها حين الغرق […]

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