القائمة الأولية لمنتخب العراق للمشاركة في البطولة العربية لكرة اليد

2023/05/13 | 13:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الملاك التدريبي لمنتخبنا الوطني بكرة اليد الذي يقوده المدرب المصري شريف مؤمن عن قائمة اللاعبين الذين سيتواجدون في القائمة الأولية.

وذكر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الكابتن كاظم كامل ان “المدرب المصري شريف مؤمن كان متابع بشكل دقيق للدوري الممتاز من اجل الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل اعلان القائمة التي ستمثل المنتخب في البطولة العربية التي ستقام في الجزائر”.

وبين أن “القائمة ضمت كل من منتظر قاسم وزين العابدين محمد والامير علي وبدر حمودي واوئل حافظ وميثم عودة وجاسم غصاب وماجد عبد الرضا وعلي عدنان واحمد كاظم واحمد طارق وعلي عبد الرضا وحسين علي وسجاد حمودي ومصطفى محمد احمد ومجتبى باسم محمد واحمد مكي ومحمد علي ومنتظر ناظم ورامي علي ومصطفى بكري وحيدر علي واسامة رفعت وسهند اشرف ومحمد سعد وعلي محمد والكادر التدريبي بقيادة شريف مؤمن مدرباً للمنتخب ويساعده كل من محمد كاظم وصلاح راجي وفلاح حسن وكاظم ناصر مدرباً للحراس”.

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