القبض على متهم بخطف واغتصاب اطفال في كركوك

2023/05/13 | 13:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على متهم بخطف وأغتصاب أطفال في كركوك.وذكرت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وورود شكاوي من أهالي ناحية الملتقى إلى شعبة الفرقة الثامنة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والثلاثين تم نصب كمين محكم […]

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