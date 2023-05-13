معجزة طبية.. أم تلد توأمان متطابقان من دون علاجات خصوبة!

2023/05/13 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون عيد الأم خاصًا جدًا هذا العام بالنسبة لعائلة تعيش في ولاية ألاباما، لأنّ الأم أنجبت أخيرًا أربعة أطفال،أي مجموعتان تضم كل منهما توأم متطابق.

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