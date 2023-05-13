2023/05/13 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على متهم بخطف واغتصاب أطفال في كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكمين مُحكم.. اعتقال متهم بخطف واغتصاب أطفال في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكمين مُحكم.. اعتقال متهم بخطف واغتصاب أطفال في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).