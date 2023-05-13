2023/05/13 | 13:40 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تستعد لتوزيع 1200 قطعة أرض على مستحقيها في قضاء كرمة بني سعيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/13 | 13:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تستعد لتوزيع 1200 قطعة أرض على مستحقيها في قضاء كرمة بني سعيد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تستعد لتوزيع 1200 قطعة أرض على مستحقيها في قضاء كرمة بني سعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).