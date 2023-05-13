تسلل الكتروني يستهدف وزارة النقل الامريكية

2023/05/13 | 13:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفا من الموظفين.

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