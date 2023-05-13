إخماد حريق اندلع في بناية قيد الإنشاء بكربلاء (صور)

2023/05/13 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع داخل قالب صب خشبي لبناية قيد الإنشاء عائدة إلى جامع العميد بمحافظة كربلاء المقدسة.حيث استنفرت فرق الدفاع المدني وأخمدت النيران دون تسجيل إصابات بشرية، يذكر أن سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة.

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