أسعار الدولار تعاود الارتفاع في صيرفات بغداد

2023/05/13 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار مجدداً، اليوم السبت، في الأسواق المحلية والبورصات في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر بيع الدولار بلغ 147,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 145,500 دينار لكل 100 دولار في مكاتب الصيرفة المحلية".

وكان سعر صرف الدولار في بغداد والمحافظات قد بلغ، صباح اليوم، 146.000 ألف دينار لكل 100 دولار.





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