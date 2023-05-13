إجرام بغداد تطيح بمتهم محكوم بالإعدام غيابياً

2023/05/13 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، الإطاحة بمتهم محكوم بالإعدام غيابيا غربي العاصمة.

وذكر بيان للمديرية وتلقته (بغداد اليوم) أن "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب البياع تمكنت من القاء القبض على محكوم هارب سبق وان تم الحكم عليه غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق احكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات".

وأضاف البيان "وتمت عملية القبض هذه اثناء انتشار المفارز والدوريات لإجراء الممارسات الامنية ضمن قاطع المسؤولية، وتدقيق اسم المتهم المدان الهارب في قاعدة بيانات المطلوبين والمحكومين، والقبض عليه فور التأكد من هويته ومطابقة المعلومات".

وتابع "كما نفذت مفارز المديرية أوامر قبض قضائية اخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بينها السرقة والتزوير وسرقة الدراجات النارية ضمن جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

وأشار الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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