بعيدا عن سنجار، السوداني يلتقي المجلس الروحاني الايزيدي

2023/05/13 | 13:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – نينوى استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، في مقرّ إقامته بمدينة الموصل، أمير الإيزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى السيد حازم تحسين بيك، وفضيلة بابا شيخ الديانة الإيزيدية الشيخ علي إلياس حجي، والوفد المرافق لهما.وعبّر سيادته في مستهلّ اللقاء، عن الاعتزاز الكبير بأبناء …

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