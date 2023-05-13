السوداني يتجنب زيارة سنجار، و يلتقي بوفد ايزيدي غير سنجاري لمناقشة قضايا سنجار معهم

2023/05/13 | 13:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24-نينوى منذ ايام و الجميع كان يتحدث عن زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى قضاء سنجار الا ان تجنب زيارة قضاء سنجار، القضاء الوحيد الذي يعاني الإهمال و بلا ادارة بدواعي ان حالة الجو غير مستقرة .و كان من المقرر ان يزور السوداني قرية كوجو جنوب قضاء سنجار القرية التي …

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