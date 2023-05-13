أكاديميون يدعون الحكومة لمناقشة مقترحاتهم للنهوض بالموصل

2023/05/13 | 13:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل- الزمان: دعا مركز (مستقبل نينوى للدراسات الإستراتيجية)، السبت، رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني الذي زار محافظة نينوى، الى تبني الدراسات والاقتراحات التي يعدها اختصاصيو المركز، في مجال التنمية والاقتصاد والاعمار والهندسة للنهوض بواقع المحافظة، داعيا إلى اعتماد المركز غير الربحي، كجهة استشارية للحكومة المحلية وبقية الدوائر التنفيذية.وقال رئيس مجلس إدارة المركز، نبيل […]

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