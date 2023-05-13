زيلينسكي في إيطاليا ناشداً الدعم من البابا وميلوني

2023/05/13 | 13:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوكرانيون ينتظرون مرور موكب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في ساحة باربيريني في روما في 13 أيار/مايو 2023.© أ ف ب أندرياس سولارو روما (أ ف ب) – وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى روما السبت حيث من المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان، ومسؤولين إيطاليين يتقدمهم الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.[…]

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