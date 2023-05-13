احداث آيار.. السوداني يستقبل ممثلي الايزيديين في الموصل

2023/05/13 | 14:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: السبت 13 آيار 2023 السوداني يستقبل أمير الإيزيديين في العراق...

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السوداني يستقبل ممثلي الايزيديين في الموصل أولاً على المسلة.

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