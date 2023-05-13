2023/05/13 | 14:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني کشف وزير النفط الإيراني امتلاك إيران في الوقت الراهن عقدين لنقل الغاز مع محطتي كهرباء في بغداد والبصرة، وقال إنه بناءً على اتفاق الجانبين، سيتم تمديد هذين العقدين في السنوات الخمس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تمدد صادراتها من الغاز إلى العراق للسنوات الخمس المقبلة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تمدد صادراتها من الغاز إلى العراق للسنوات الخمس المقبلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تمدد صادراتها من الغاز إلى العراق للسنوات الخمس المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).