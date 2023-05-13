اعتقال شخص سرق أكثر من نصف مليون دولار في السليمانية

2023/05/13 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم السبت، اعتقال مشتبه به بسرقة 58 "شدة" من الدولار و6500 دولار من المواطنين عبر الاحتيال والنصب.

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