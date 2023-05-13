2023/05/13 | 14:30 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏بالصور: وزير الموارد المائية يفتتح المرحلة الأولى من الحديقة البيئية في الجبايش‏ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/13 | 14:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏بالصور: وزير الموارد المائية يفتتح المرحلة الأولى من الحديقة البيئية في الجبايش‏) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏بالصور: وزير الموارد المائية يفتتح المرحلة الأولى من الحديقة البيئية في الجبايش‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).