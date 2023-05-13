2023/05/13 | 14:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تناقش صفقة الحبوب مع وزير الخارجية الأوكراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/13 | 14:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تناقش صفقة الحبوب مع وزير الخارجية الأوكراني) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تناقش صفقة الحبوب مع وزير الخارجية الأوكراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).