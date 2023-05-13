مسؤول تركي يرجح رفض بلاده استئناف تصدير نفط كردستان عبر جيهان

2023/05/13 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مسؤول تركي مطلع، اليوم السبت، رفض

بلاده طلب بغداد، باستئناف تصدير نفط

كردستان عبر ميناء جيهان، المتوقف منذ

شهر ونصف.

وكان وزير النفط العراقي أبدى الخميس

الماضي تفائله بشأن استئناف ضخ النفط

خلال ع

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