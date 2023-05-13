السوداني: شخصنا العديد من المشكلات في نينوى وسنعالجها

2023/05/13 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رفضه لمبدأ الغلبة، مشددا بأنه لا بديل عن الدولة، مشيراً إلى تشيخص العديد من المشكلات في محافظة نينوى.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان أن “السوداني أجرى، اليوم، زيارة إلى كنيسة مارت شموني للسريان الأرثوذكس في ناحية برطلة بقضاء الحمدانية، وذلك في إطار زيارته إلى محافظة نينوى التي وصلها صباح أمس”.

وأضاف البيان، أن “السوداني التقى في المركز الثقافي للكنيسة، بعددٍ من وجهاء الناحية بحضور رئيس أساقفة دير مار متي وسهل نينوى للسريان الأرثوذكس المطران موسى الشماني، وكاهن كنيسة برطلة الأب يعقوب سعدي، وعدد من رجال الدين المسيحيين”.

ولفت السوداني، إلى حرصه الكبير ع”لى زيارة سهل نينوى، واللقاء بمكوناتها”، موضحا أنّ “البرنامج الحكومي تضمن تنفيذ مشاريعَ وبرامجَ خدمية وخططٍ اقتصادية؛ للنهوض بواقع مناطق سهل نينوى، بما يعزز أمن المواطنين ويؤكد مبدأ التعايش السلمي في عموم محافظة نينوى”.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء، على “أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة، التي تحرص الحكومة على اعتماده هويةً ونقطةَ شروع نحو المزيد من العمل المتكامل، الذي يصبّ في خدمة المواطنين، الذين صبروا وواجب إنصافهم وتلبية متطلباتهم، مؤكداً في الوقت نفسه رفضه مبدأ الغلبة الذي يشتت الجهد الوطني ويعطل أهداف الحكومة في التنمية المجتمعية والاقتصادية”، موضحاً أنه “لا بديل عن الدولة فهي الضامن لكل أبنائها”.

وبيّن السوداني أنه “تمّ تشخيص العديد من المشكلات خلال زيارته إلى محافظة نينوى، وستجري معالجتها من خلال فريق المتابعة الحكومي الذي سيتواجد في المحافظة ويمنح صلاحيات واسعة من شأنها إزالة العقبات التي تخصّ ملفات عديدة”.

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