2023/05/13 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، “تجديد قصف المدن الإسرائيلية”، مؤكدة استعدادها لـ”أشهر من المواجهة”.

وقالت سرايا القدس، في بيان لها، إن “المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار، وذلك أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة”.

وأكد البيان، أن “المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة”، مشيرة أنا “تمتلك نفسا طويلا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سرايا القدس” تعلن تجديد قصف مدن الاحتلال) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“سرايا القدس” تعلن تجديد قصف مدن الاحتلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).