ايران تمدد صادرات غازها إلى العراق لخمس سنوات مقبلة

2023/05/13 | 14:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير النفط الايراني جواد أوجي، اليوم السبت، تمديد صادرات...

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