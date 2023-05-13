2023/05/13 | 14:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: افاد تقرير عربي أن أطلال الفنادق الرئيسة التي كانت سابقا...

ظهرت المقالة اعادة الاعمار في المناطق المحررة يسير بوتيرة بطيئة بسبب الابتزاز والروتين أولاً على المسلة.

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