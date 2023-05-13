عدا الرواتب و

2023/05/13 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، عن رصد مبلغ 345 مليار دينار ضمن موازنة 2023، لانتخابات مجالس المحافظات، فيما أشار الى أن هذه المجالس سبق وأن اثبتت فشلها اقتصادياً وخدمياً.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها (بغداد اليوم) إن "نفقات انتخابات مجالس المحافظات في موازنة ٢٠٢٣ بلغت 345 مليار دينار ".

وأضاف أنه "بعد ذلك سيلحقها رواتبهم ورواتب حماياتهم ونفقات الوقود والسيارات وغيرها مع أن مجالس المحافظات اثبتت عمليا فشلها".

المرسومي قال أيضا إن "هذه المجالس كانت أحد اسباب تردي الواقع الاقتصادي والخدمي في العراق".

ويستعد العراق لإقرار الموازنة الأكبر في تاريخه والتي من المرجح ان تكون لثلاث سنوات (2023-2024-2025)، حيث بلغت قيمتها قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار).

وتسلم مجلس النواب منتصف اذار الماضي، مشروع قانون موازنة العام الحالي وعامي 2024 و2025، من قبل مجلس الوزراء.

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