حفريات الاتصالات تقطع الكهرباء عن مدينة الطب ببغداد والوزير يتدخل

2023/05/13 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، اليوم السبت، بإستنفار جهود ملاكات نقل الوسط لضرورة معالجة تضرر قابلو خط جميلة القديمة - الطب ١٣٢، والمغذي بشكل مباشر لمستشفى مدينة الطب .

وذكر المكتب الاعلامي بالوزارة خلال بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اعمال حفر للكيبل الضوئي من قبل كوادر وزارة الاتصالات تسبب بتضرر وتقطع اطوار قابلو( خط جميلة/الطب ١٣٢)، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى مدينة الطب ".

وأضاف البيان، أن"ملاكات الوزارة باشرت وعلى الفور بنقل الطاقة الوسطى وبإشراف مباشر من المدير العام رياض عريبي، بأعمال الفحص والحفر لمعالجة الضرر"، لافتا الى ان "العمل يجري حاليا بحذر حفاظاً على ملاكاتنا نتيجة لتقارب مسار قابلو خط (جميلة /كرنتينة)".

وأشار الى ان "وزير الكهرباء أوعز بإجراءات عاجلة لمعالجة قابلوات الخط المتضرر، وإصلاحه واعادته للعمل خلال ساعات قليلة".

وأكد ان" وزارة الكهرباء تثمن الجهود الكبيرة للوزارت الاخرى كما انها توصي بضرورة التنسيق مع الوزارة وتشكيلاتها مسبقاً لتزويدهم بخرائط مسارات جميع الخطوط الناقلة والقابلوات لتلافي هكذا حوادث وتجنبها خدمة للصالح العام".

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