2023/05/13 | 14:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل دولي يوثق الأضرار في جميع أنحاء أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لطلب تعويضات من روسيا.. الولايات المتحدة تدعم توثيق الاضرار في اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لطلب تعويضات من روسيا.. الولايات المتحدة تدعم توثيق الاضرار في اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).