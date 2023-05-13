البنك الإسلامي للتنمية يؤكد رغبته بتطوير قدرات موظفي البنك المركزي العراقي

2023/05/13 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شارك وفد رفيع المستوى من البنك المركزي العراقي في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة للمدة 10 – 13 ايار 2023 في جدة.

وجاء في بيان لإعلام البنك المركزي، أنه "على هامش الاجتماعات السنوية، عقد الوفد اجتماعات جانبية مع مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية المختلفة، التي أكدت دعمها المتواصل لجمهورية العراق، وتوفير الدعم والتمويل للمشاريع الاستراتيجية للقطاعين العام والخاص".

والتقى نائبا محافظ البنك المركزي نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية زامير اقبال الذي أكّد، بحسب البيان، "رغبة البنك الإسلامي في تطوير القدرات لموظفي البنك المركزي العراقي في مختلف الجوانب ذات العلاقة، ولا سيّما في موضوع الصكوك الإسلامية وغيرها".

وتابع البيان، "وعُقدت كذلك عدد من الاجتماعات الجانبية مع بعض المؤسسات المالية الدولية وبعض مسؤولي الدول لتعزيز التعاون المشترك بينها وبين العراق".

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