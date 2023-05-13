وزير النفط الإيراني: الاتفاق على تمديد تصدير الغاز إلى العراق لـ5 أعوام

2023/05/13 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير النفط الإيراني جواد اوجي، السبت، تمديد عقدين لنقل الغاز مع محطتي كهرباء في بغداد والبصرة، للسنوات الخمس المقبلة.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، أشار اوجي بعد لقاء مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل إلى "توقيع مذكرة تعاون بين إيران والعراق في مجال النفط، الغاز والبتروكيماويات".

وقال: "إيران من حيث رأس المال البشري والقدرات الفنية والهندسية لها مكانة عالية، لذلك وبناء على المذكرة التي تم توقيعها مع الجانب العراقي سنتعاون مع العراق في مجال تبادل المعلومات والاستكشاف، وتطوير الحقول النفطية المشتركة على شكل تكامل تطوير هذه الحقول".

وأوضح أن "إنشاء خطوط أنابيب النفط والغاز وتحسين مصافي النفط العراقية من بين المحاور الأخرى الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين"، مضيفاً: "من إنجازات هذه الرحلة تمديد عقد تصدير الغاز مع وزارة النفط العراقية".

وبشأن عقدين لنقل الغاز مع محطتي كهرباء في بغداد والبصرة، ذكر اوجي أنه "بناءً على اتفاق الطرفين، سيتم تمديد هذين العقدين خلال السنوات الخمس المقبلة.

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