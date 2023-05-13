المرور تقترح على التجارة إيقاف أو تقنين أو تنظيم استيراد السيارات

2023/05/13 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، السبت، عن مقترح جديد يتعلق بإنشاء كراجات لتبادل البضائع خارج بغداد.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي: "اقترح على وزارة التجارة إيقاف أو تقنين أو تنظيم استيراد السيارات لتخفيف الزخم المروري الحاصل في العاصمة".

وأشار إلى "وجود مقترح بأن تكون هناك كراجات لتبادل البضائع خارج العاصمة لمنع دخول مركبات الحمل الكبيرة إليها".

وأكد القيسي، "قرب تحويل صلاحية نصب وتشغيل الإشارات الضوئية وقطع الدلالة الخارجية وتخطيط وتأثيث الشوارع إليها بعد أن كانت ضمن صلاحيات أمانة بغداد".

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