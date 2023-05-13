على ارتفاع 70 ألف قدم.. مناطيد شمسية ترصد أصواتا غامضة في الغلاف الجوي للأرض

2023/05/13 | 15:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مناطيد شمسية عملاقة على ارتفاع 70 ألف قدم في الهواء لتسجيل أصوات طبقة الستراتوسفير، والتقطت الميكروفونات بعض الأصوات غير المتوقعة.

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