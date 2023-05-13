ماذا يعني تسوية الأمور العالقة بين بغداد وأربيل؟

2023/05/13 | 15:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إياد الإمارة تصريح وزارة النفط العراقية “بأنها ستستأنف ضخ النفط من حقول كركوك وكردستان عبر الخط التركي”! وذلك “بعد الاتفاق على تسوية الأمور العالقة بين بغداد وأربيل”! كيف سويت هذه “الأمور العالقة”؟ هل من إتفاق رسمي موقع ومعلن بين الطرفين؟ ما هي بُنود هذا الاتفاق؟ هذه اسئلة عراقية وطنية خصوصاً في المناطق العراقية الجنوبية التي […]

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