مات من الخوف.. طفل لبناني يفارق الحياة بسبب مشهد تمثيلي لـ

2023/05/13 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول تصوير مقطع فيديو بمدينة صور اللبنانية، لنشره على تطبيق "تيك توك"، إلى مأساة إثر وفاة الطفل محمد.وذلك يعد توقف عضلة قلبه نتيجة صدمة مرعبة عندما شاهد مجموعة أشخاص يرتدون أقنعة مخيفة.

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