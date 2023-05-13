إردوغان يصلي في آيا صوفيا في ختام الحملة الانتخابية

2023/05/13 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد أصعب انتخابات خلال حكمه الممتد نحو عقدين © اف ب ياسين أغكول اسطنبول (أ ف ب) – عشية انتخابات حاسمة لتركيا ومستقبلها، يعمل الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان على حشد مؤيديه في جميع أنحاء اسطنبول طوال يوم السبت الذي يختتمه بالصلاة في آيا صوفيا، الكاتدرائية التي […]

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