بغداد وطهران تتفقان على تمديد صادرات الغاز إلى العراق لخمس سنوات مقبلة

2023/05/13 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان: أعلن وزير النفط الايراني جواد أوجي، السبت، عن تمديد صادرات غاز بلاده إلى العراق لخمس سنوات مقبلة.وقال الوزير الإيراني:”سيتم تمديد هذين العقدين للسنوات الخمس المقبلة”.ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن وزارة النفط الايرانية أن “أوجي بعد لقاء مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل اشار إلى توقيع مذكرة تعاون بين إيران […]

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