2023/05/13 | 15:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سارة جاسم رغم الضغوط الاجتماعية التي تواجهها النساء بكل مجالات الحياة ، تضاف أليها ضغط آخر وهو الرفض وكلمة لا ممن ترفض الأرتباط منه مهما كان السبب لتجد رداً على كلمة لا وهو قتلها او تشويهها .
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة الشابة زينب كريم في جامعة باب الزبير / البصرة التي تعرضت للطعن بالسكين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النساء.. كلمة لا تقتلنا – سارة جاسم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة الشابة زينب كريم في جامعة باب الزبير / البصرة التي تعرضت للطعن بالسكين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النساء.. كلمة لا تقتلنا – سارة جاسم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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