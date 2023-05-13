النساء.. كلمة لا تقتلنا – سارة جاسم

2023/05/13 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة جاسم رغم الضغوط الاجتماعية التي تواجهها النساء بكل مجالات الحياة ، تضاف أليها ضغط آخر وهو الرفض وكلمة لا ممن ترفض الأرتباط منه مهما كان السبب لتجد رداً على كلمة لا وهو قتلها او تشويهها .ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة الشابة زينب كريم في جامعة باب الزبير / البصرة التي تعرضت للطعن بالسكين […]

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