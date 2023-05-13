بابل.. اعتقال مخترق

2023/05/13 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اعتقال متهم ببيع معلومات رسمية تتعلق بمواطنين في محافظة بابل.

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