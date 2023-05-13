العراق يؤكد استكمال إجراءات استئناف تصدير نفط كردستان: ننتظر رد تركيا

2023/05/13 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزارة النفط العراقية، اليوم

السبت، تأكيدها استكمال جميع الإجراءات

المتعلقة بعمليات استئناف تصدير نفط

إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي،

المتوقف منذ 25 آذار الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة،

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