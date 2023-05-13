نحو مليار دولار خلال اسبوع.. تعرف على مبيعات مزاد العملة في العراق

2023/05/13 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت مبيعات البنك المركزي العراقي

الاجمالية من العملة الصعبة للدولار

الأمريكي خلال الأسبوع الماضي من

المليار دولار.

وذكرت وسائل اعلام محلية، أن البنك

المركزي باع خلال الأسبوع الماضي

للأيام الأربعة

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