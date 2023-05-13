2023/05/13 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تواثي ومسدسات" وضحايا.. فيديو من مدينة الصدر شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تواثي ومسدسات" وضحايا.. فيديو من مدينة الصدر شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).