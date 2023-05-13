2023/05/13 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

استهدف قصف للطيران التركي،اليوم السبت، تجمعاً لحزب العمال الكردستاني في قضاء العمادية بمحافظة دهوك .

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن " القصف التركي استهدف تجمعا لحزب العمال الكردستاني في قرى جبل متين بقضاء العمادية في محافظة دهوك".

واضاف، أن "القصف تسبب بحرائق غابات زراعية دون وجود خسائر بشرية ".

وأطلقت تركيا 4 عمليات عسكرية منذ عام 2020 ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في إقليم كردستان العراق، وكانت أخرها عملية "المخلب - القفل"، والتي أعلن عن انطلاقها في أبريل من عام 2021.

وهذا وتعد التوترات بين الحزب والجيش التركي، على مدار 30 عاما الأخيرة، أسفرت عن إخلاء نحو 330 قرية تابعة لمحافظة دهوك في اقليم كردستان من سكانها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران تركي يستهدف تجمعاً "عمّالياً" في العمادية بدهوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران تركي يستهدف تجمعاً "عمّالياً" في العمادية بدهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).