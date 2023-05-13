2023/05/13 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دشن العراق العمل بالترانزيت البري الدولي عبر منافذه الحدودية.

وأشارت وثيقة صادرة من الهيئة العامة للكمارك / المنطقة الغربية بتاريخ 12-5-2023 وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، الى أن "العراق دشن العمل بالترانزيت البري الدولي عبر منافذه الحدودية"، مبينة انه "تم الموافقة على ارسالية بنظام العبور (ترانزيت) الى دولة الكويت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة.. العراق يدشّن العمل بالترانزيت البري الدولي عبر منافذه الحدودية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة.. العراق يدشّن العمل بالترانزيت البري الدولي عبر منافذه الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).