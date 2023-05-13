السوداني.. عاشر الوعود السبعة

2023/05/13 | 15:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الصراف مضى محمد شياع السوداني نحو ستة أشهر على تشكيل حكومته.الوقت ما يزال قصيرا على إصدار حكم عليه وعليها.ولكن لم يظهر من الوعود التي قدمها إلى البرلمان...أكمل القراءة ←

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