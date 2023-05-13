بالأرقام.. خبير يفصّل نفقات الموازنة ويحذر من

2023/05/13 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، من تعرض العراق إلى "مأزق مالي واقتصادي كبير" ستبدأ ملامحه في العام المقبل خاصة إذا لم تحصل زيادة كبيرة في صادرات النفط العراقية وفي أسعار النفط العالمية.

وكتب المرسومي على صفحته في موقع فيس بوك، "النفقات الثابتة في موازنة 2023رواتب الموظفين على الملاك الثابت = 59.814 ترليون ديناررواتب التمويل الذاتي = 2.102الرعاية الاجتماعية = 27.941 ترليون دينارأقساط خدمة الدين الداخلي والخارجي = 18.962 ترليون دينارنفقات عقود التراخيص النفطية مع نفقات نقل نفط كردستان = 15 ترليون ديناراستيراد الغاز والكهرباء = 4.841 ترليون دينارأجور كهرباء المستثمر امحلي = 2 ترليون دينارمجموع الأعباء الثابتة في الموازنة = 130.660 ترليون دينار".

وأضاف، أن "هذه النفقات هي أعباء عامة من الصعب جداً تخفيضها وستتحمل عبئها موازنة 2023 والموازنات السنوية المقبلة وهي بمجموعها أكبر من إيرادات النفط المتوقعة التي تصل إلى 117 ترليون دينار عام 2023 وهو ما سيعرض العراق إلى مأزق مالي واقتصادي كبير ستبدأ ملامحه في العام المقبل خاصة إذا لم تحصل زيادة كبيرة في صادرات النفط العراقية وفي أسعار النفط العالمية".

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