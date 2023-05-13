2023/05/13 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

السوداني: شخصنا العديد من المشكلات في نينوى وسنعالجها

منذ 4 ساعات

السوداني يصل إلى ناحية برطلة بقضاء الحمدانية

منذ 4 ساعات

السوداني: سنعوض الإيزيديات عمّا لحق بهنّ من اعتداءات همجية

منذ 6 ساعات

السوداني: نجاح المسؤولين المحليين يأتي من صنع الحلول

منذ 6 ساعات

المالية النيابية تقر بصعوبة تخفيض الموازنة

منذ 16 ساعة

هل سيؤثر تخفيض عجز الموازنة على مشاريع الخدمات؟..



لجنة نيابية تُجيب

منذ 17 ساعة

خبير نفطي يرجح وجود وساطة أمريكية وراء إستئناف تصدير نفط كردستان عبر تركيا

منذ 18 ساعة

سلم الرواتب..



كرة من نار تفتح الابواب المغلقة وتذيب جليد الاصلاح

منذ 19 ساعة

تحليل: هذه هي ملفات العراق في القمة العربية وتحديات السوداني في جدة

منذ 20 ساعة

السوداني: المرحلة الحالية تتطلب الابتعاد عن المصالح الفئوية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: الحكومة تعمل على بسط الأمن والاستقرار في سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: الحكومة تعمل على بسط الأمن والاستقرار في سهل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).