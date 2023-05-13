إيران تسمي سفيراً لها لدى السعودية

2023/05/13 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، المرشح الأول لمنصب السفير الإيراني الجديد في السعودية.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأنه “من المرجح أن يتم تعيين علي رضا عنايتي، المدير العام لمنطقة الخليج بوزارة الخارجية، كسفير جديد لطهران في الرياض”.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال أمس الجمعة، إن طهران ستقدم سفيرها الجديد إلى المملكة العربية السعودية قريبا.

وتابع: “يجري العمل على فتح سفارتنا وقنصليتنا في المملكة خلال الأيام المقبلة”، لافتا إلى أن “الخارجية السعودية قدمت لإيران سفيرها الجديد في طهران، الأربعاء الماضي”.

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